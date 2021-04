Conmebol receberá 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 e promete distribuição aos times sul-americanos

A Conmebol anunciou que irá receber 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Sinovac, empresa que tem parceria com o Instituto Butantan no Brasil. A imunização deve ter como foco os clubes que disputam a Libertadores e Copa Sul-Americana nas categorias masculino e feminino.

– Esta é a melhor notícias que a família do futebol sul-americano pode receber É um passo enorme para vencer a Covid-19, mas não significa que vamos abaixar nossa guarda. Manteremos nossa postura responsável, que permitiu concluir nossos torneios sem contratempos ou alteração no formato – disse Alejandro Domínguez, presidente da entidade.

O mandatário também agradeceu à Sinovac por entender que “o futebol é uma atividade fundamental para a economia, cultura, saúde física e mental” para as pessoas. No entanto, ainda não há informações sobre quando essas doses serão distribuídas. Enquanto isso, a fase de grupos da Libertadores começa no próximo dia 20.