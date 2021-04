Thiago Neves não deixou barato o comentário de Toninho Cecílio sobre suas ‘revelações’ da chegada de Rogério Ceni no Cruzeiro. O atual meia do Sport respondeu ao tweet do ex-dirigente do Palmeiras na rede social.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Thiago ironizou o aparecimento de Toninho, afirmando que o mesmo estava sumido e que não se lembrava quem ele era. Além disso, ainda disse que o ex-representante alviverde queria atenção e o chamou de ‘mongolóide’.

“Ih! Tá sumidão, hein, amigo! Perdão, mas não me recordo de você. Mas o que é que você sabe do que aconteceu em 2019? Onde você não estava? Quer saber melhor, me liga. (risadas) Conseguiu a atenção que queria? Eu hein. Que mongolóide (risadas)”, escreveu o jogador.

Em seu perfil no Twitter, o ex-gerente de futebol do Palmeiras Toninho Cecílio saiu em defesa do treinador Rogério Ceni depois que o ex-meia cruzeirense falou sobre sua chegada ao Cruzeiro.

O ex-dirigente relembrou o episódio em que o meia não foi para o Palmeiras, mesmo com um acordo assinado com o clube, antes de ir para o Fluminense, disse para que ele encerrasse sua carreira e o chamou de covarde e frouxo.

“Thiago Neves, c… Cala sua boca seu covarde. Quem é você para falar de Ceni? Eu te contratei para o Palmeiras quando ninguém te conhecia e você deu para trás, com tudo assinado, por causa de dinheiro. Encerra sua carreira calado seu covarde. Frouxo”, escreveu.