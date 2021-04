Consequências da Segunda Guerra Mundial: um resumo

Consequências da Segunda Guerra Mundial: aquilo que vai cair na sua prova

Todos sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos de toda a história da humanidade.

Dessa forma, não é de se surpreender que o embate tenha causado uma série de consequências para todo o mundo. E são justamente essas consequências que podem aparecer nos principais vestibulares do país.

Consequências da Segunda Guerra Mundial: Introdução

A Segunda Guerra Mundial teve seu fim no ano de 1945. Entre as principais consequências causadas pelo conflito mundial podemos citar os 50 milhões de mortos e os 35 milhões de feridos. Além disso, o embate também afetou o cenário econômico e geográfico mundial.

No Brasil, consequências também puderam ser sentidas, especialmente na política, com a mudança no cenário político.

No entanto, uma das principais consequências da guerra, causadas pelo Nazismo, foi o extermínio de 6 milhões de judeus, como forma de garantir a hegemonia ariana. O Holocausto é considerado um dos principais crimes contra a humanidade.

É válido ressaltar que após o fim da Segunda Guerra Mundial, os principais países do mundo se uniram para criar a ONU (Organização das Nações Unidas), a fim de evitar que outro conflito dessas proporções pudesse ocorrer.

Consequências da Segunda Guerra Mundial: Economia

A Segunda Guerra Mundial ocasionou custos de cerca de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares aos EUA, à URSS e ao Japão. Esses gastos resultaram no surgimento de diversos problemas sociais não só nos países mencionados (que possuíam os maiores gastos), mas em todos os países que participaram da guerra.

No entanto, podemos afirmar que os Estados Unidos foi o único país que sofreu menos que os demais, uma vez que o seu território nunca foi atacado. É justamente por esse motivo que os EUA serão capazes de utilizar o próprio capital para promover o maior plano de reconstrução da Europa: o Plano Marshall.

Consequências da Segunda Guerra Mundial: Geografia e Política

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a geografia de grande parte do mundo sofreu fortes alterações: novos países surgiram e as fronteiras foram redesenhadas. Por exemplo, a Áustria se tornou um país independente e a Polônia, que havia sido dominada pelos alemães e a Tchecoslováquia foram incorporadas à URSS.

No campo político, diversas foram as mudanças para os países envolvidos no combate. Itália, Romênia, Hungria, Bulgária e Iugoslávia deixaram de ser monarquias e se tornaram repúblicas. Portugal e Espanha, por sua vez, foram isolados do sistema internacional por estarem sob regimes ditatoriais.

Porém, podemos afirmar que a principal consequência política do fim da Segunda Guerra Mundial foi o início da Guerra Fria, embate entre o bloco socialista, liderado pela URSS, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos.