Consignado do INSS: Reclamações aumentam 126%

Com o aumento da margem de crédito, o número de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não solicitados e outros tipos de fraudes também aumentou.

Na prática, não é necessário assinar um contrato para liberação deste tipo de empréstimo, o que tem chamado atenção dos golpistas.

Veja aqui 3 possíveis golpes do consignado do INSS.

Para se ter uma ideia, as reclamações envolvendo crédito consignado aumentaram 126% em um ano, de acordo com um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O resultado teve como base os dados do portal Consumidor.gov e do Banco Central.

Levando em consideração os tipos de reclamação ainda é possível dizer que a cobrança de produto não contratado registrou alta de 441%. Ainda no ranking do Banco Central, 56% nos registros era de “oferta ou informação de forma inadequada”.

Economistas comentam sobre fraudes do INSS

Em buscas de atender metas, correspondentes bancários têm agido de má-fé, de acordo com especialistas. “Os consumidores dizem “eu não fiz contrato nenhum e alguém teve acesso ao meu benefício”. Depois do aumento da margem, abriu-se uma disputa entre correspondentes bancários que para bater metas e ganhar comissões fazem reservas de crédito em nome dos aposentados, o que configura fraude e quebra de sigilo”, alertou para O Globo, a economista do Idec, Ione Amorim.

João Pimenta, presidente da Federação dos Aposentados de Brasília, também falou sobre o assédio constante e exagerado das instituições. “Todo aposentado recebe centenas de ligações por dia com pessoas oferecendo crédito, e o pior é que eles têm todos os seus dados. Não há confiabilidade de informações”, pontua Pimenta.

O levantamento também revelou que o crédito consignado cresceu 27,6% na pandemia. Por outro lado, não há informações de quais foram solicitados ou aqueles que resultaram de fraudes.

A nova regra do consignado deve valer até 31 de dezembro de 2021. O valor do endividamento do aposentado foi elevado para 40% da renda. Sendo que os 5% refere a valores disponíveis no cartão de crédito e outros 35% referente a empréstimo pessoal consignado.

O que fazer quando acreditar que fui vítima de fraude do INSS?

Caso desconfie que foi vítima de fraude de consignado do INSS é importante buscar um advogado de confiança e que trate do direito do consumidor para orientação.

Também é possível abrir uma reclamação no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

É importante não utilizar o dinheiro, no caso de empréstimo não solicitado. Mesmo que um dinheiro a mais seja algo positivo, um crédito não solicitado pode trazer juros elevados e condições ruins de pagamento. Isso pode gerar uma dívida problemática. Fique atento e fuja de armadilhas!