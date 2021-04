Consignado do INSS: saiba como identificar golpes

O novo limite de 40% para crédito consignado foi comemorado por aposentados e pensionistas. Pelo menos até dezembro está nova faixa estará em vigor. Neste cenário, os criminosos também tem tentando tirar proveito da mudança e aplicado diversos golpes no consignado do INSS. Saiba como identificar e não cair em armadilhas.

Para não abrir brecha e conhecer os golpes no consignado do INSS já aplicados leia este artigo até o final e fique por dentro de tudo. Importante mencionar que é importante que o beneficiário do INSS desconfie de empréstimos em que as condições são “boas demais para ser verdade”.

Há sim diversas opções de empréstimos para aposentados e pensionistas, mas é importante não esquecer os criminosos podem causar um prejuízo que causará grande impacto nesta época de pandemia.

Veja alguns golpes no consignado do INSS que foram levantados pelo portal Agora São Paulo.

1- Criminoso pede dados do aposentado e faz empréstimo consignado do INSS

Neste caso o golpe no consignado do INSS já é antigo. O fraudador pode fingir se passar por um banco e fazer perguntas alegando atualização de cadastros ou motivos parecidos.

Na verdade, neste caso, o que o criminoso busca são dados como nome completo, CPF e número do benefício. em posse destes dados, o fraudador pede um empréstimo consignado em nome do aposentado ou pensionista.

2- Depósito de dinheiro não solicitado

Apesar de não ser tão perigoso como os outros golpes do consignado, este tipo pode trazer sério prejuízos.

Neste golpe o criminoso realiza um empréstimo no seu nome, mas deixa o dinheiro na sua conta. O problema é que o aposentado terá um empréstimo com juros e condições que não negociou, ou seja, não terá qualquer informação de quanto irá pagar. A tendência é que os juros sejam altos.

Mas o que o criminoso ganha com isso? “A vantagem do criminoso é ficar com as comissões que remuneram o agente de crédito e a instituição responsável por intermediar o empréstimo”, disse ao Agora São Paulo, o advogado Rômulo Saraiva.

Por isso, caso apareça um empréstimo consignada não solicitado na sua conta procure descobrir o banco de origem e se necessário acione também um advogado. A instituição financeira que liberou o empréstimo poderá ser penalizada.

3 – Oferta de consignado com liberação mediante depósito

Neste caso, o criminoso entra em contato oferecendo um suposto empréstimo consignado. Para a liberação de determinada quantia por meio do empréstimo, porém, o beneficiário é informado que precisará realizar um pagamento adiantado.

Na realidade, a conta do criminoso é informada e após o aposentado pagar o dinheiro o empréstimo não é liberado. Tudo não passa de um golpe.