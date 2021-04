Constrangedora, série de Jamie Foxx na Netflix está aquém do talento do ator · .

Meu Pai e Outros Vexames, série da Netflix estrelada por Jamie Foxx e que marca o retorno do ator ao formato após 20 anos, estreia nesta quarta-feira (14) repleta de expectativas pelos fãs que querem ver o astro de volta às origens. O resultado, porém, é uma produção constrangedora e muito aquém do vencedor do Oscar por Ray (2004).

Foxx se tornou conhecido do grande público ao fazer parte do elenco de In Living Color (1990-1994), humorístico que também revelou nomes como os dos irmãos Damon e Shawn Wayans e de Jim Carrey. Com um elenco majoritariamente negro, a atração colocou o futuro astro entre os grandes do humor na época.

O sucesso no programa rendeu ao ator a própria sticom. Em 1996, ia ao ar o primeiro episódio de The Jamie Foxx Show, série exibida durante cinco temporadas na extinta rede The WB e que colocou de vez o nome de Foxx no radar dos grandes produtores.

Vinte anos depois, uma dezena de sucessos no cinema –e no streaming– e com um Oscar de melhor ator no currículo, Foxx decidiu retornar às origens com Meu Pai e Outros Vexames, série criada por ele e inspirada em sua vida ao lado da filha, Corinne.

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

David Alan Grier e Jamie Foxx

Apesar de todo o seu talento, comprovado tanto em dramas quanto em comédias, e as inspirações retiradas de suas experiências familiares, Foxx parece ter parado no tempo ao tentar escrever novamente os roteiros para uma sitcom.

A trama é centrada em Brian Dixon (Foxx), um solteirão convicto de Atlanta, nos Estados Unidos, que é obrigado a morar novamente com Sasha (Kyla-Drew), sua filha de 15 anos, após a morte da ex-mulher. Em sua casa, o rapaz ainda convive com seu pai, o aposentado Pop (David Alan Grier), e a irmã Chelsea (Porscha Coleman).

Para ajudá-lo na missão de estrelar uma nova sitcom, Foxx convidou Grier, antigo colega de elenco em In Living Color. Os dois demonstram química com sua relação de pai e filho que mais parecem dois amigos, mas é uma das poucas qualidades que resistem nos oito episódios da primeira temporada.

Quase todas as piadas de Meu Pai e Outros Vexames são datadas ou até mesmo sem graça, tornando o esforço de Foxx para arrancar um riso da audiência quase constrangedor.

O astro é dedicado –ele chega a interpretar quatro pessoas diferentes–, mas há uma máxima no mundo do entretenimento que persiste na atração: não existe personagem ruim, mas sim roteiros mal escritos.

É notável a tentativa de Foxx de apresentar temas atuais com a abordagem leve de uma sitcom. Há o machismo estrutural de Brian na relação com a Sasha, que expõe constantemente os atrasos do pai, mas essas correções acabam se perdendo com tiradas sexistas e até xenofóbicas quando se referem ao limpador de piscinas latino Manny (Valente Rodriguez).

Corinne, atualmente com 27, optou por trabalhar nos bastidores da atração como produtora executiva. “Nós não queríamos que ele [Foxx] interpretasse ele mesmo, então o que é mais embaraçoso do que seu pai passando maquiagem o tempo todo?”, disse a filha do ator em entrevista à revista Entertaiment Weekly. Na série, Brian comanda uma empresa de cosméticos herdada da mãe.

Se para a filha de Foxx o fato de um pai se maquiar é motivo de piada e embaraçoso, uma possível melhora na qualidade da série em uma futura segunda temporada já pode ser colocada em dúvida. Caso o ator decida entregar o controle criativo a alguém com mais visão para comandar, talvez ainda haja esperanças.

Assista ao trailer legendado de Meu Pai e Outros Vexames: