Consulta do novo Auxílio Emergencial 2021 registra problemas no primeiro dia

Começou ontem (2) a possibilidade de se realizar a consulta do novo Auxílio Emergencial 2021. Benefício que terá o valor total de R$43 bilhões, pagos pelo Governo Federal e que deve contemplar aproximadamente 45,6 milhões de pessoas. No entanto, muitas pessoas relataram dificuldades para realizar a consulta.

A consulta serve para que os brasileiros saibam se terão direito ou não ao novo Auxílio Emergencial 2021, podendo ser feita através do site da Dataprev ou então pelo site da Caixa Econômica Federal. Porém, com a ocorrência de alguns problemas, muitos não conseguiram até agora saber sobre seu direito ao benefício.

Uma das maiores reclamações vistas por Paola Carvalho é de que muitos não tiveram seu benefício renovado em 2021, mas que estão em condição de vulnerabilidade financeira. Paola é diretora da Rede Brasileira de Renda Básica e virou uma intermediadora dos que tinham direito ao Auxílio, mas encontram-se com dificuldades para obter o pagamento.

De fato, muitas pessoas ficarão fora do novo Auxílio Emergencial e isso se dá por conta de que os R$ 44 bilhões que foram pré-estabelecidos pelo governo para se gastar com o benefício não contempla todas as pessoas que anteriormente recebiam.

Além disso, não houve um recadastramento do Auxílio, fazendo com que algumas pessoas, mesmo em situação de vulnerabilidade e condizentes para receber um dos três valores, pagos dos R$150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00, ficassem de fora do pagamento.

Pessoas que não tiveram a renovação do Auxílio Emergencial

Segundo Paola Carvalho, muitas pessoas que estavam nos critérios para receber o Auxílio acabaram ficando de fora. O número de pessoas que recebem o benefício vem se reduzindo desde o ano passado.

Enquanto o valor de R$ 600,00 foram pagos a aproximadamente 68 milhões de pessoas na primeira rodada, na segunda já houve uma redução de mais de 19% nessa quantidade, quando realizaram o pagamento de R$ 300,00 mensais a cerca de 55 milhões de brasileiros.

Nesse novo pagamento em 2021, o Auxílio Emergencial deve ter uma redução em cerca de 17% do número de beneficiários da última rodada paga e representa um uma queda de quase 33% da quantidade de pessoas que inicialmente recebiam na primeira rodada do Auxílio em 2020, conforme os dados passados pelo governo de 45,6 milhões de estimativa na quantidade de pessoas que receberão este ano.

Vale salientar que, apesar dessa estimativa do Governo Federal do número de pessoas beneficiadas atingirá apenas 40,4 milhões, de acordo com a consulta processada até o momento, o que representa teoricamente 11,4% das pessoas que ainda não tiveram seus dados processados nos sites de consulta do total colocado pelo governo dos que devem receber.

Outros tipos de problemas com a consulta

Além do problema do Auxílio Emergencial ter deixado de ser renovado, para pessoas que na prática estão em vulnerabilidade, diversos outros problemas foram vistos pela Rede Brasileira de Renda Básica durante esse primeiro dia de consulta.