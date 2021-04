Contas de luz vencidas passam a ser corrigidas de forma diferente; ENTENDA

A agência decidiu alterar a correção de contas vencidas do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Nos últimos 12 meses a variação do primeiro foi de 31,1% enquanto do segundo foi de 6,1%.

Com isso, as contas de luz vencidas devem ficar mais baratas a partir de 1º julho. Todas as faturas emitidas após está data já devem contar com está alteração. O atraso na conta de luz pode também ter outros valores a mais como juros e multa.

Entenda o que é inflação e o que ela impacta na sua vida.

A iniciativa ainda foi defendida pelo fato do IPCA se apresentar como um índice “mais estável” em comparação ao IGP-M, de acordo com o diretor Sandoval de Araújo Feitosa, relator do processo. Tal motivo fez a alteração nas contas de luz vencidas.

Feitosa ainda declarou que os juros estavam “totalmente destoantes” anteriormente.

Veja o que ele disse sobre a medida: “Ajuda a amparar os consumidores que não tiveram condições de se manter adimplentes, protegendo-os de taxa de juros completamente destoantes da realidade econômica neste momento de pandemia”, declarou o diretor.

Não é a primeira vez que o IGP-M é colocado de lado. Até o próprio setor de aluguel já vem adotando medida similar. Veja aqui.

Como economizar ainda mais na conta de luz