Contato do Santos vira assunto em entrevista de Andrey e staff é exposto: “Acontecerá no momento certo”; Holan está de olho

Andrey se tornou um dos principais alvos do Santos no mercado. A equipe da Baixada perdeu dois jogadores importantíssimos neste último mês. Pituca foi negociado, enquanto Sandry teve uma lesão gravíssima. Sendo assim, Ariel Holan busca novos reforços.









O meia concedeu entrevista à reportagem do ‘IG Esporte’ e não fez rodeios sobre seu futuro na Colina. Andrey é um dos destaques da equipe de Cabo e assumiu um papel importantíssimo no meio-campo do Vasco.

“Meu foco no momento é totalmente no Vasco e quero cada vez mais representar essa camisa da melhor maneira. Foi aqui onde aprendi tudo que sei hoje. Acredito que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo”.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



“Não chegou nada a mim sobre esse interesse do Santos. Meu foco está totalmente em representar o Vasco dentro de campo. Deixo essas questões para o meu staff que cuida da minha carreira”, completou Andrey.

Por fim, o jogador citou a importância de Cabo no seu posicionamento e não escondeu sua paixão pelo Cruz-Maltino: “Quando ele (Cabo) chegou fez questão de falar comigo e dizer que acredita muito no meu futebol. O nosso objetivo principal na temporada é recolocar o Vasco na Série A. Vai ser uma temporada bem difícil, mas acredito que a equipe está se encaixando”.