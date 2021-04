Contemporâneo a Neymar e Ganso no Santos, meia chamado de ‘Messi brasileiro’ por espanhóis é anunciado por novo clube

Tida com uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, o meia-atacante Tiago Luis é o mais novo reforço do São Bernardo para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

Chamado de ‘Messi brasileiro’ ainda quando estava nas categorias de base do Santos, em meados de 2008, Tiago Luis foi capa do diário Marca, da Espanha, com um possível interesse do Real Madrid no atleta.

Na época, o meia-atacante assinou um contrato de cinco anos com o Peixe e tinha uma multa de 30 milhões de dólares, algo em torno de R$ 78 milhões com o câmbio corrigido.

“Expectativa das melhores, a gente sabe do objetivo do clube e vamos em busca do acesso. Chego para agregar com os jogadores mais novos”, disse o atleta na chegada ao São Bernardo. Tiago Luis tem 32 anos e passou por mais de dez clubes na carreira.