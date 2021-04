Contra Liverpool na Champions, Vinicius Jr. iguala marca de Ronaldo ‘Fenômeno’ e só fica atrás de lenda Raúl em estatística

Nesta terça-feira, o atacante Vinicius Jr. deu um recital e comandou a vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Liverpool, pela ida das quartas da Champions League.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Com o doblete no estádio Alfredo Di Stéfano, o ex-flamenguista igualou uma marca que pertencia a ninguém menos que Ronaldo “Fenômeno”.

Agora, Vini Jr. é o 2º jogador brasileiro a fazer mais de um gol em uma partida de mata-mata de Champions pelos merengues. R9 é o outro, com seu hat-trick contra o Manchester United, em 2003.

Além disso, Vinicius ficou perto de uma marca que pertence a outra grande lenda do clube merengue: o Raúl González.

O brasileiro agora é o 2º mais jovem a fazer um gol pelo Real Madrid em confronto por mata-mata de Liga dos Campeões, com 20 anos e 268 dias.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Liverpool EFE

Raul é o único a bater Vini nesse quesito, já que tinha 18 anos e 253 dias quando anotou para os blancos em cima da Juventus, nas quartas de 1996.

O ex-Flamengo, porém, é o mais jovem a conseguir fazer um doblete para o Real em mata-mata de Champions League.

Esta, aliás, foi a 1ª vez que Vinicius Jr. marcou mais de um gol em uma mesma partida pelo gigante de Madri – antes, ele só havia realizado o feito pelo Castilla, a equipe B.

Foi também o 1º doblete de um jogador merengue em mata-mata de Liga dos Campeões desde que Gareth Bale marcou duas vezes na final contra o Liverpool, em 2018.