contrato com Cebraspe publicado; edital até junho

O edital do novo concurso para o Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas (concurso Bombeiro AL) tem a empresa Cebraspe definida como banca organizadora do certame destinado ao preenchimento de 170 vagas, sendo 150 para soldado e 20 para oficial combatente.

A oficialização do contrato foi divulgada nesta sexta-feira (9/4) no diário oficial do estado. A previsão é divulgar o edital até o mês de junho. Veja detalhes:

Concurso bombeiro AL

Segundo o governo do estado, a expectativa é que as nomeações sejam realizadas entre o fim de 2021 e o início de 2022.

“Estamos trabalhando de forma muito focada para que todos os certames sejam feitos com muita presteza, transparência e de maneira rápida, com vistas a fazer com que tanto os candidatos se sintam seguros no processo seletivo, quanto o próprio Estado na nomeação dos novos servidores. O intuito é que tenhamos conosco, já no fim do ano, o quadro mais capacitado de profissionais para dar andamento aos projetos que vêm transformando o serviço público local”, disse Fabrício Marques Santos, titular da Seplag.

A empresa também será responsável pelos outros 8 editais autorizados pelo governo. Veja aqui todos os detalhes!

Último concurso Bombeiro AL

O último concurso para Bombeiros de Alagoas foi em 2017, também realizado pela banca CESPE.

Foram ofertadas, ao todo, 150 vagas. As etapas foram: provas objetivas, prova discursiva, avaliação médica e teste de aptidão física.

Foram ofertadas 10 vagas para Oficial Combatente e 140 vagas para Soldado.

As remunerações iniciais para oficial era de R$2.249,54, mas chega a R$6.714,06, quando o candidato alcança o nível de Aspirante.

Já para Soldado, a remuneração inicial é de R$1.410,22, quando ele é ainda aluno.

Quando o candidato alcança o nível de Soldado Combatente, após concluir o Curso de Formação de Praças, a remuneração aumenta para R$3.633,85.

Os requisitos mínimos para ser considerado apto no certame eram:

ter idade entre 18 e 30 anos na data de inscrição do concurso

na data de inscrição do concurso ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

Concurso Bombeiro AL: outros editais previstos

Os concursos Alagoas 2021 que estão previstos são os da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, dos Bombeiros, da Perícia Oficial, da Procuradoria-Geral, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação.

Não foram informadas as vagas por órgão e cargo, mas o chefe da Secretaria Especial de Gestão e Patrimônio da Seplag, Sérgio Figueiredo, os oito editais contemplarão mais de seis mil vagas.

O governador Renan Filho prometeu se reunir com esses órgãos, visando à definição dos cronogramas de atividades para a publicação dos seus editais. Assim, 2021 promete nas Alagoas.

Resumo concurso Bombeiros AL

Situação : Banca definida

: Banca definida Banca organizadora: Cebraspe

Cebraspe Cargo : Soldado e Oficial

: Soldado e Oficial Vagas: 170

170 Escolaridade: nível médio

nível médio Salário inicial : R$ 3,6 mil

: R$ 3,6 mil Último concurso : 2017, Cebraspe

: 2017, Cebraspe Último edital aqui

