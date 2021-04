contrato com FGV divulgado; edital PSS publicado

O extrato de contrato com a banca organizadora do próximo edital do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia), foi publicado. Com isso, edital está perto de ser divulgado para as 43 vagas de nível médio e superior.

Confira abaixo o extrato de contrato com a banca organizadora FGV:

Recentemente, o órgão divulgou edital de processo seletivo simplificado, também organizado pela FGV. O processo seletivo oferta 175 vagas para cargos de Analista voltados, em sua maioria, para área de Tecnologia da Informação. Para mais detalhes sobre o processo seletivo, confira aqui.

Já as vagas do novo edital para efetivos será dividida da seguinte forma:

Nível médio

Técnico judiciário: 30 vagas

Nível superior

Analista Judiciário – Administrador: 1 vaga

Analista Judiciário – Analista de Sistemas: 1 vaga

Analista Judiciário – Assistente Social: 1 vaga

Analista Judiciário – Biblioteconomista: 1 vaga

Analista Judiciário – Economista: 1 vaga

Analista Judiciário – Enfermeiro: 1 vaga

Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista: 1 vaga

Analista Judiciário – Estatístico: 1 vaga

Analista Judiciário – Médico do Trabalho: 1 vaga

Analista Judiciário – Oficial de Justiça: 1 vaga

Analista Judiciário – Pedagogo: 1 vaga

Analista Judiciário – Psicologo: 1 vaga

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva. As avaliações deverão ser realizadas em Porto Velho e nas cidades de:

Ariquemes

Buritis

Cacoal

Costa Marques

Guajará-Mirim

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho d’Oeste

Rolim de Moura

São Francisco do Guaporé

Vilhena

Buritis

Costa Marques

Guajará-Mirim

Machadinho d’Oeste

São Francisco do Guaporé

O candidato poderá fazer as provas em quaisquer das comarcas aqui citadas, possibilitando assim, uma ampla concorrência entre candidatos interessados em participar do certame.

Além disso, com intuito de aumentar a concorrência, as provas de nível médio e de nível superior serão aplicadas em horários distintos, sendo as provas objetivas e discursivas.

Concurso TJ RO: panorama

Atualmente, há no órgão mais de 700 cargos vagos, sendo mais de 530 de técnico judiciário e mais de 160 do cargo de analista. A divisão está da seguinte maneira:

Técnico Judiciário – Sem especialidade: 474 vagas

474 vagas Técnico Judiciário – Informática: 63 vagas

63 vagas Analista Judiciário: 60 vagas

60 vagas Oficial de Justiça: 108 vagas

Os salários pagos aos ocupantes dos cargos pode atingir o valor inicial de até R$ 6.365,21 (analista). O ocupante do cargo de técnico recebe o valor de R$ 3.539,04.

Em final de carreira, os candidatos chegam a receber R$ 10.718,26 (analista) e R$ 5.959,34 (técnico). Esses valores ainda podem crescer muito, caso o servidor possua pós-graduação (18%), mestrado (21%) ou doutorado (25%);

O servidor ainda pode fazer jus a um adicional de incentivo de 10% sobre o vencimento base. Assim, os salários iniciais de técnico e analista podem chegar a super os valores iniciais de R$ 4,4 mil e R$ 8,6 mil, respectivamente, de acordo com o portal da transparência.

Funções de confiança e cargos em comissão

Também no Portal da Transparência, é fácil identificar que muitos servidores possuam cargos em comissão ou funções de confiança. Esses tem altos valores, conforme e verifica abaixo:

Confira os contracheques

Abaixo, você confere alguns contracheques de servidores públicos aprovados no concurso TJ RO (caso queira consultar mais, clique neste link):

Concurso TJ RO: panorama

O concurso TJ RO anterior, realizado em 2015, ofertou 153 vagas, sendo 110 para técnico (diversos) e o restante para analista (diversos). Os cargos exigem nível médio e superior, respectivamente.

A prova foi organizada pela banca FGV (Fundação Getúlio Vargas) e contou com duas fases: provas objetivas e prova discursiva. A jornada de trabalho é de 40h semanais.

O candidato teve que manifestar conhecimento na disciplina de português e outras listadas na parte de conhecimentos específicos (a depender do cargo em disputa), dentre as quais:

Administrativo

Constitucional

Civil

Processo civil

Penal

Processo penal

Recursos humanos

Matemática

Legislação específica

Geografia e história

Resumo do concurso TJ RO

Você já sabe o que o PDF 2.0 que todo mundo está comentando? O professor Ronaldo Fonseca preparou um vídeo com todas as explicações sobre essa ferramenta que vai fazer toda a diferença na sua preparação:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.