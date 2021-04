Contrato de Deyverson na Espanha bate à porta em retorno e salários chegam na pauta de Abel; diretoria já pensa em novo empréstimo

Dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), duas das principais patrocinadoras do Palmeiras, Leila Pereira foi reeleita (ainda em fevereiro) com 387 votos e vai continuar no Conselho Deliberativo em 2021. Estar novamente no cargo é um requisito necessário na disputa presidencial do Verdão. A empresária já deixou claro que sonha em se tornar mandatária do time e já fez inúmeras promessas caso seja eleita.









Foi ela quem participou dos investimentos milionários por Borja, Lucas Lima e outros atletas que não vingaram. Carlos Eduardo, Deyverson, Erik, Juninho e Guerra também são alguns dos exemplos de negociações frustradas. Foram gastos R$ 110 milhões somente nesses jogadores citados. O Verdão tentou, a partir da chegada de Barros, diminuir a receita de reforços e focar na base. O Palmeiras, inclusive, topa negociar alguns nomes.

Emerson Santos e Vitinho, por exemplo, já saíram. E por falar em Deyverson, o atacante voltou à pauta do clube neste último fim de semana (3/4). O repórter Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, informou que o jogador não deve ser adquirido em definitivo pelo Alavés, da Espanha. O contrato de empréstimo é válido até junho e o atleta, que perdeu espaço na La Liga e virou reserva na Europa, deve retornar no meio do ano para definir o seu futuro.

A informação é que o atacante não deve ser aproveitado por Abel, sendo liberado pra buscar outra equipe. O vínculo de Deyverson no Verdão tem duração até o meio de 2022 e os vencimentos do jogador chegam na casa dos R$ 500 mil mensais, segundo o site ‘Palmeiras Web’. A direção também não descarta um novo empréstimo, já que a situação financeira da maioria dos clubes se alastrou por conta da pandemia do novo Coronavírus.

Números de Deyverson pelo Palmeiras:

100 jogos

24 gols