Contrato de Keylor Navas no PSG é estendido por mais uma temporada

Nesta segunda-feira (26), o PSG anunciou a renovação do contrato do goleiro costarriquenho Keylor Navas, de 34 anos, até o fim da temporada 2023-24. Ele, que tinha vínculo até a temporada 2022-23, ficará por pelo menos mais um ano no time da capital francesa.









Keylor Navas chegou ao PSG em 2019, depois de ficar uma temporada relegado à segundo plano no Real Madrid, devido à chegada do belga Thibaut Courtois. Ambos ficaram revezando na meta merengue. O costarriquenho até atuava mais sob o comando de Zinédine Zidane, mas o investimento em Courtois pesou mais alto.

Desde que chegou ao clube parisiense, Keylor Navas vem corrigindo uma posição que há tempos era contestada. Kevin Trapp, hoje no Eintracht Frankfurt, e Aréola, que atua no Fulham, não passavam confiança. Até mesmo Gianluigi Buffon, considerado o melhor goleiro da história, não durou muito tempo.

Na temporada passada, com o costarriquenho na meta, o PSG não só conquistou o título francês, que foi antecipado devido à interrupção por conta da pandemia de Covid-19, como chegou à final da Liga dos Campeões, perdendo a “orelhuda” para o Bayern de Munique. Navas disputou 72 partidas com a camisa dos parisienses até o momento.

Em seu site oficial, o PSG anunciou a renovação, elogiando o costarriquenho: “Após chegar ao PSG, em setembro de 2019, Navas rapidamente se impôs como um dos melhores goleiros da história do PSG”.