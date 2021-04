Contrato de L. Leiva na Lazio é tornado público e direção do Grêmio é avisada: “Ele tá super bem”, frisa repórter de Porto Alegre

O Grêmio não perdeu tempo depois da recusa do Tigres por Rafael Carioca e partiu pra cima de outro volante: Thiago Santos foi anunciado e já está no BID da CBF. Assim como Rafinha, o meia também foi alvo de ataques nas redes sociais e a torcida chegou a criar uma hashtag contra a chegada do jogador. Romildo e Renato sondaram e buscaram outros atletas, mas acabaram esbarrando nas finanças.









Um dos jogadores que sequer foi cogitado acabou despertando a curiosidade da torcida: Lucas Leiva, meia da Lazio, da Itália. O repórter César Cidade Dias explicou, em uma de suas transmissões no YouTube, a relação do volante com a direção do clube. “Esteve perto de contratar o Lucas há uns 2 anos (2019) e deu algum ‘ruído’ na relação naquele período”, pontuou o jornalista, que não parou por aí.

“Eu tenho até cuidado de falar isso, mas a impressão que dá é que alguma coisa aconteceu e o Lucas, naquele momento, não veio pra cá. Tem algum ruído que a gente tem que tentar entender o porque”, finalizou CCD. Nesta última semana, JB Filho, também no YouTube, respondeu um torcedor e esclareceu a postura do Grêmio em não tentar a contratação de Leiva. O vínculo do volante é válido até o dia 30 de junho de 2022.

Foto: Paolo Bruno/Getty Images



“Ele renovou até a metade de 2022. Ele tava bem lá, foi capitão por um tempo, não sei se continua. Conquistaram uma Copa da Itália. Ele tá super bem na Lazio, não é cogitado o retorno dele hoje, não tá perto de voltar pro Brasil, pelo menos nas pistas que nós temos agora. Não temos nenhuma cogitação mesmo do Lucas porque ele tá bem na Lazio e me passaram que o contrato é longo”, finalizou o jornalista.

Números de Lucas Leiva pela Lazio:

143 jogos

4 gols