Contrato no Vasco vira assunto em entrevista e M. Gabriel confessa: “Fiz poucos jogos pelo Cruzeiro”; meia está ‘voando’ na Colina

Os reforços contratados por Pássaro até aqui foram pontuais no bom momento do Vasco: Morato, Zeca, Marquinhos Gabriel, Ernando e Léo Jabá terão um papel importantíssimo na temporada. A Série B exige um elenco com muitos opções e Marcelo Cabo já está ciente disso.









Marquinhos, aliás, se espelha em Pedrinho e mira evoluir ainda mais no Gigante da Colina. O meia-atacante foi entrevistado pelo ‘GE.com’ e falou sobre sua adaptação nesta início de temporada do Vasco.

“É preciso ser decisivo em grandes jogos. Meu objetivo e de todo o time nesse ano é colocar o clube na Série A. E consequentemente fazendo gols e dando assistências. Acho que isso credencia muito para eu estar jogando a Série A aqui e renovando o contrato. Estamos com a cabeça muito voltada para isso”.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



“Acredito que tenho conseguido mostrar um pouquinho do meu futebol para o torcedor e para quem confiou no meu trabalho aqui. Há muitas questões em que quero evoluir dentro de campo, mas também fora do campo”, explicou Marquinhos, que não parou por aí e finalizou:

“Fiz poucos jogos pelo Cruzeiro, mas foi o suficiente para conhecer bastante a competição. Competição muito acirrado, em muitos jogos não vamos conseguir colocar a técnica, serão muitos jogos com bola aérea e confrontos no mano a mano no meio-campo, muito forte. Precisamos trabalhar muito esses quesitos nos treinos porque vamos precisar muito”.