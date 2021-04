Contrato pesa e saída de Rafinha mexe com Coritiba: “Brunoro pensa em contrato de produtividade”, informa portal Rede Coxa

A classificação emocionante para a terceira fase da Copa do Brasil ainda está rendendo assunto nos bastidores do Coritiba. O espírito aguerrido do elenco comandado por Gustavo Morínigo empolgou a torcida coxa-branca. Um dos símbolos da vitória por 3 a 2 sobre o Operário, em Joinville, foi Rafinha, mesmo fora das quatro linhas ao término da partida.









O camisa 7 era dúvidas até horas antes do jogo por conta de dores no tornozelo, mas foi titular e aguentou até a primeira parte do segundo tempo. Com o placar em 1 a 1, Rafinha deixou o campo e foi até as arquibancadas da Arena Joinville para torcer pelos companheiros. Uma estratégia para poder se exaltar mais, até porque já tinha cartão amarelo. Deu muito certo.

Rafinha tem contrato expirando em abril no Couto Pereira (Foto: Gabriel Machado/AGIF)



Viralizou o vídeo de Rafinha comemorando ao lado de funcionários na arquibancada no momento em que Luzinho faz o terceiro e decisivo gol no último minuto de jogo. Foi o bastante para o experiente meia de 37 anos cair ainda mais nas graças do torcedor do Coritiba. Desde 2019 no clube, ele tem contrato expirando no fim de abril e a diretoria já parece se mexer para agilizar sua situação.

O colega Luiz Neto, do portal Rede Coxa, informa que José Carlos Brunoro, executivo de futebol do Coritiba, “está encarregado da negociação pela renovação. O Coritiba pensa em um contrato por produtividade”, informa em sua conta no Twitter.

Rafinha tem contrato com o Coritiba até o dia 30. Brunoro está encarregado da negociação pela renovação. O Coritiba pensa em um contrato por produtividade. — Luiz Neto (@luiznetando)

April 9, 2021





O meia-atacante passou por alguns problemas em 2020. Esperança da torcida em gols, Rafinha sofreu seríssima lesão na final do Campeonato Paranaense contra o rival Athletico. Acabou muito tempo parado e não conseguiu salvar o clube do coração do rebaixamento à Série B.

Em sua segunda passagem pelo Coxa, Rafinha acumula 157 jogos e 27 gols com a camisa alviverde. Ele conquistou o tetracampeonato paranaense (2010-13) e o acesso à Série A em 2019. A tendência é que o meia prorrogue sua estadia na capital paranaense até o final da temporada, quando há grandes chances de aposentadoria.