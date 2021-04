Contrato por empréstimo, R$ 1,6 milhões ao mês e “ok” da Juventus: Douglas Costa insiste e avança em retorno ao Grêmio

Mesmo com a saída de Renato Portaluppi, o retorno de Douglas Costa passou a ser tratado no Grêmio como uma possibilidade real, principalmente tendo a seu favor a vontade do jogador. Porém, para que a negociação avance, é preciso que o jogador consiga a liberação da Juventus, pois tem contrato na Itália até junho de 2022.









Após uma publicação nas redes sociais que gerou expectativa, a informação dada pelo portal “GaúchaZH”, é que o atleta conseguiu avançar nas tratativas para a saída do time italiano. No momento, está emprestado ao Bayern de Munique, onde ficará até o final de maio, quando termina o campeonato alemão. Com várias lesões, não conseguiu corresponder nesta temporada.

Por outro lado, na Itália, ainda tem mais um ano de contrato, além de 6 milhões de euros (R$ 39,5 milhões) a receber, sendo justamente isso que está sendo discutido. A rescisão de contrato chegou a ser estudada, mas não se chegou ao consenso sobre o valor para o fechamento do acordo.

Atacante já deixou claro que quer retornar ao Imortal – Foto: Pedro Martins/AGIF.



Diante de algumas possibilidades descartadas, surgiu a opção da Juventus pagar parte do seu salário, com um limite estabelecido entre as duas partes e o novo clube completaria a quantia, para um contrato de empréstimo. O atleta recebeu a sinalização de que essa situação será avaliada internamente.

Caso receba um “ok” dos italianos, será preciso negociar os salários, pois se precisar arcar com metade, já seria um custo alto, cerca de R$ 1,6 milhão por mês, algo completamente inviável. Apesar da ligação com a torcida gremista e o seu inquestionável talento como jogador de alto nível, os últimos anos foram marcados por lesões, sendo uma preocupação interna, que está discutida na Arena.