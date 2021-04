Control ganha versão de PS1 no dia 1° de abril! Veja gameplay

O premiado jogo Control é conhecido pelos seus gráficos rebuscados, mas a desenvolvedora Remedy resolveu aproveitar o dia 1° de abril para mostrar como seria o game em um formato clássico. Em um vídeo publicado no YouTube, a companhia imaginou a obra como uma produção lançada em 1996.

A desenvolvedora lançou um “teaser” mostrando o lançamento do game para PlayStation 1. Com menos de um minuto, o vídeo traz um gameplay exibindo a jogabilidade e os gráficos da edição clássica de Control.

Apesar do visual estar bem diferente, o vídeo mantém os principais aspectos do lançamento original. O jogador assume o papel da protagonista Jesse Faden em um prédio e consegue voar, controlar objetos com a mente e atirar em inimigos.

De acordo com a descrição do vídeo, o responsável pelo projeto é Tommi Saalasti, designer de gameplay da Remedy. “A partir de hoje, você pode jogar Control exclusivamente no primeiro PlayStation”, diz a brincadeira.

Control foi lançado em 2019 no PlayStation 4, Xbox One e também no PC, plataforma em que suporta Ray Tracing e DLSS. O jogo ganhou uma versão aprimorada que é feita para o PS5 e Xbox Series X e Series S.