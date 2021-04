Copa América 2021: Das nove conquistas de Copa América da seleção brasileira, apenas quatro aconteceram fora do Brasil

A Copa América de 2021, antes prevista para acontecer em 2020, está chegando. Durante os meses de junho e julho, as principais seleções da América do Sul se enfrentarão em uma competição que acontecerá na Colômbia e na Argentina. Terceiro maior vencedor, com nove conquistas, o Brasil busca a quinta em território estrangeiro.









Apesar de ser uma das seleções mais tradicionais do planeta, o escrete canarinho passou a ter mais tradição na Copa América a partir do fim dos anos 80. De 1916 até 1988, foram conquistados apenas três títulos, todos em território nacional. O jejum de 40 anos seria quebrado em 1989, vencendo a competição disputada no Brasil.

Porém, apenas em 1997 a seleção brasileira venceu a Copa América em outro país pela primeira vez. O torneio aconteceu na Bolívia, e o escrete canarinho venceu os donos da casa na grande decisão. O técnico Zagallo contava com grandes craques em seu elenco, especialmente a dupla Romário e Ronaldo.

Dois anos depois, em 1999, o Brasil levantou a taça no Paraguai, vencendo o Uruguai por 3 a 0 na decisão. A competição marcou o despertar de Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, marcando um golaço na goleada por 7 a 0 diante da Venezuela. Além do “Bruxo”, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo tinha nomes como Ronaldo e Rivaldo, que seriam campeões mundiais em 2002.

As últimas duas conquistas fora do Brasil aconteceram em 2004 e 2007. Em ambas, a seleção brasileira derrotou a Argentina na final. Na primeira, Adriano empatou um jogo que se encaminhava para uma vitória argentina. O Brasil levou a melhor nos pênaltis. Três anos depois, a equipe comandada por Dunga venceu os “hermanos” por 3 a 0 na final.