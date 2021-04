Copa América 2021: De quanto em quanto tempo a Copa América acontece?

A menos de dois meses da Copa América de 2021, que será realizada na Argentina e na Colômbia, as principais seleções do continente sul-americano começam a se preparar para a disputa da taça mais importante depois da Copa do Mundo. Antes prevista para acontecer em 2020, a edição deste ano será a de número 47 de toda a história.









A frequência esperada era de quatro em quatro anos. Pelo menos assim foram os intervalos entre 2007, 2011 e 2015. As competições aconteceram em Venezuela, Argentina e Chile, respectivamente. Porém, a coisa começou a mudar em 2016, quando a CONMEBOL comemorava cem anos de história.

A Copa América teve uma edição especial em 2016, que contou com a participação de países das outras partes do continente. A competição foi realizada nos Estados Unidos. Além dos norte-americanos, disputaram o torneio Costa Rica, Haiti, Jamaica e Panamá. Na ocasião, o Chile foi o campeão pelo segundo ano consecutivo.

Três anos depois, a edição regular da Copa América aconteceu no Brasil, e teve como campeão a seleção treinada por Tite. Em 2020, estava prevista mais uma competição, para se adequar ao ritmo do calendário europeu, no qual a Eurocopa é disputada dois anos antes da Copa do Mundo.

Porém, assim como ocorreu com os europeus, a pandemia de Covid-19 forçou o adiamento do torneio sul-americano, com o mesmo acontecendo com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois da edição de 2021, a próxima Copa América será em 2024, no Equador.