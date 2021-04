Copa América 2021 | SBT e Conmebol fecham acordo, e teremos jogos da seleção brasileira na TV aberta na Copa América

Maioria dos jogos da Copa América 2021 serão transmitidas no pay-per-view, porém, após acordo encaminhado entre SBT e Conmebol, algumas partidas da competição terão transmissão na TV aberta, entre eles, os jogos da seleção e a grande final. A informação foi publicada primeiro pela Máquina do Esporte e confirmada pelo UOL.

SBT e Globo fizeram uma proposta à Conmebol e a Dentsu, agência que faz a negociação da competição, porém, a emissora paulista ofertou US$ 6 milhões em valores garantidos, além de outros ganhos previstos com divisão de dinheiro de publicidade e principalmente pay-per-view.

Copa América 2020. (Foto: Divulgação)



Outro ponto que pesou em favor do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), foi o fato de a Conmebol estar em conflito com a Globo, após um processo no tribunal de arbitragem por conta do rompimento do acordo da Libertadores. Os termos entre Conmebol e SBT já estão acertados. Falta a assinatura entre as partes.

O SBT fez a proposta de um modelo de TV Aberta e pay-per-view, onde haverá jogos da seleção brasileira, a final da competição e abertura, transmitidos na TV Aberta no Brasil. Se a seleção sair da fase de grupos, é possível incluir jogos eliminatórios de outros times.