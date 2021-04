Copa América 2021: [Seleção brasileira ganhou cerca de 40,5% dos confrontos diante da Argentina]

Um dos confrontos mais aguardados e que pode acontecer na Copa América de 2021 é entre Brasil e Argentina. Considerada a maior rivalidade entre seleções do planeta, o duelo tem superioridade histórica brasileira. Os canarinhos venceram 43 partidas, contra 38 dos argentinos. Houve também 25 empates, totalizando 106 jogos.









A primeira vitória do Brasil aconteceu há mais de cem anos. Foi em 27 de setembro de 1914, pela Copa Rocca, antiga competição que era disputada somente entre as equipes. Com gol de Rubens Sales, a seleção brasileira conquistou pela primeira vez o troféu que obteria outras 11 vezes.

Na Copa América, a vantagem é da Argentina: são 15 vitórias, contra 10 do Brasil e outros oito empates. Porém, a última vitória dos “Hermanos” pela competição aconteceu em 1991, em Santiago, no Chile. O placar foi de 3 a 2, com dois gols de Franco e um de Batistuta. Branco e João Paulo balançaram as redes para a seleção brasileira.

Na última edição do torneio, em 2019, as duas equipes se enfrentaram nas semifinais, em partida realizada em Belo Horizonte. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O escrete canarinho ainda superou os argentinos em duas finais recentes, nos anos de 2004 e 2007.

Em Copas do Mundo, apesar de ter mais vitórias, o Brasil não gosta de lembrar da única derrota para os “hermanos” na competição. Em 1990, liderada por Diego Maradona, a Argentina eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final, balançando as redes com Caniggia.