Copa América 2021 | Veja quais são os jogadores da seleção brasileira no álbum da Copa América deste ano

O álbum produzido pela editora Panini foi lançado na última semana e tem 20 figurinhas de jogadores brasileiros, porém, ainda não se sabe se quem realmente estará no álbum, será convocado pelo técnico Tite para a disputa da Copa América de 2021. Em 2018, por exemplo, Daniel Alves e Giuliano viraram cromos, mas não jogaram a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

No álbum deste ano, uma das principais surpresas, é a ausência do goleiro Ederson, do Manchester City, que foi titular nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, contra Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0) em novembro de 2020.

Tite, técnico da seleção brasileira. (Foto: Getty Images)



As 20 figurinhas da seleção no álbum da Copa América:

Goleiros: Alisson e Weverton Laterais: Danilo, Renan Lodi e Alex Sandro

Zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva e Militão

Meio-campistas: Casemiro, Douglas Luiz, Fabinho, Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Everton Ribeiro

Atacantes: Neymar, Éverton Cebolinha, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus

Taça que os jogadores vão em busca para a sala de troféus da CBF. (Foto: Getty Images)



Além das figurinhas dos jogadores, também há o escudo dourado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o mascote Canarinho Pistola, o time reunido, uma com comemoração de gol, uma de torcedores e duas com o novo uniforme da seleção. São duas páginas duplas dedicadas ao Brasil.

Album de figurinhas da Panini. (Foto: Reprodução Youtube)



O álbum de figurinhas da Copa América está disponível em bancas e pela internet, no site da editora. Ele tem 64 páginas com 430 cromos ilustrados, sendo 30 especiais. Em capa brochura, o livro ilustrado é vendido por R$ 10 e os envelopes, com cinco figurinhas cada, por R$ 4,00. A versão capa dura custa R$ 34,90.

A Copa América começa no dia 13 de junho, com o jogo entre Argentina e Chile no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Brasil estreia no dia seguinte contra a Venezuela, no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.