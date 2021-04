Copa América: Argentina e Colômbia são sedes do torneio que será disputado em 2021

A Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo. Previsto para acontecer em 2020, a competição teve que ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Adiada para esta temporada, Argentina e Colômbia serão os países sedes que irão receber os jogos a partir do meio do ano.

O torneio tem início em Buenos Aires no dia 13 de junho. A final está prevista para acontecer em Barranquilla no dia 10 de julho. Os países participantes foram divididos em dois grupos, sendo Zona Sul (Argentina) e Zona Norte (Colômbia). Grupo A (Zona Sul) conta com os time: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai e o Grupo B (Zona Norte) com: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Ao todo, nove estádios receberão os jogos da Copa América 2021.Uma curiosidade dessa edição do torneio, o mascote é um cachorro, o vira-lata Pibe, e foi escolhido para homenagear os cachorros que invadem os gramados durante os jogos.