Copa América | Saiba quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa América

Com o título da Copa América conquistado diante da seleção peruana em 2019, o Brasil segue como a terceira seleção com o maior número de títulos no torneio continental. Uruguai lidera, seguido pela Argentina.

A vitória contra o Peru na final da Copa América de 2019, fez com que o Brasil comemorasse seu nono título na história da Copa América. A equipe canarinho – maior campeã mundial da história, com cinco conquistas – curiosamente ainda não tem a hegemonia no continente, ocupando apenas a terceira colocação do ranking.

Jogadores festejam gol na Copa América de 2019. (Foto: Getty Images)



O maior campeão da Copa América é o Uruguai, com 15 títulos. A Argentina aparece logo após com 14 taças. O Brasil aparece na terceira colocação dos campeões.

O Peru – vice-campeão da edição 2019 – segue com dois títulos ao lado de Paraguai e Chile. Também já ganharam a Copa América a Colômbia e a Bolívia (ambos com 1 título).