Copa da Itália terá público na final, entre Juventus e Atalanta | Futebol italiano

O governo da Itália autorizou a presença de público no Mapei Stadium, em Sassuolo, local que receberá a final da Copa da Itália, entre Juventus e Atalanta, no dia 19 de maio. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (29) pelo subsecretário do Estado para a Saúde, Andrea Costa.

“Depois de falar com o ministro da Saúde, Roberto Speranza, confirmo a autorização do governo em abrir o estádio ao público com um limite de 20% da sua capacidade”, disse Costa em entrevista à imprensa italiana.

Serão, ao todo, quase 5 mil torcedores no estádio. Ainda de acordo com o subsecretário, o Comitê Técnico Científico “está estudando o protocolo para permitir que os espectadores cheguem com segurança e acompanhem o jogo com total respeito pela legislação anti-Covid”.

A Juventus chega à final após despachar a Inter de Milão na semifinal. Já a Atalanta precisou eliminar o Napoli para alcançar a final. O último campeão do torneio foi o Napoli.

A situação da pandemia na Itália é considerada “controlada” pelo governo. Mais de 18 milhões de vacinas contra o novo coronavírus foram aplicadas em residentes na Itália até o momento.