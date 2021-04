Copa do Brasil 2021 | CBF divulga potes da 3ª fase da Copa do Brasil

Os 32 times classificados para a terceira fase da Copa do Brasil 2021 foram divididos em dois potes, onde as equipes farão duelos em partidas de ida e volta para ver quem segue na disputa pelo título nacional; definições dos mandos serão feitas através de sorteio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (16) como será o sistema de disputa da terceira fase da Copa do Brasil 2021. Os 32 clubes remanescentes estão divididos em dois potes, que foram separados com base no ranking nacional dos clubes da entidade. Os melhores colocados estão no pote 1 e os demais, no 2.

Nesta etapa, a CBF fará um sorteio para definir os 16 embates, onde os times duelarão em partidas de ida e volta, com a definição dos mandos também decididos através de sorteio. A partir de agora, o critério de gol qualificado não será utilizado.

As datas das partidas e o sorteio ainda serão divulgados pela CBF.

Veja como está a divisão dos potes:

Pote 1:

Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco

Pote 2:

4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória.