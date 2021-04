Copa do Brasil: data, hora e canal para assistir o sorteio da terceira fase | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

A CBF realizará o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira (23), às 14h; 32 clubes estão classificados para essa fase do torneio. O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CBF TV no Facebook, Twitter e Youtube.

Os 32 clubes serão divididos em dois potes com 16 clubes. No poite 1, estão os clubes que estão mais bem posicionados de acordo com o ranking da Confederação Brasileira de Futebol, e no pote 2 as outras equipes do torneio.

As partidas da a terceira fase da Copa do Brasil estão programadas para acontecer em junho. Porém, podem sofrer alterações por conta da pandemia do coronavírus que segue em alta no país.

32 clubes irão disputar a terceira fase da Copa do Brasil. (Foto: Reprodução Twitter)



Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil: como e onde assistir AO VIVO na TV:

A CBF realizará o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira (23), às 14h; 32 clubes estão classificados para essa fase do torneio. O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CBF TV no Facebook, Twitter e Youtube.