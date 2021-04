Copa do Brasil define confrontos da 3ª fase, com destaque para Corinthians x Atlético-GO, Fluminense x Red Bull Bragantino e Ceará x Fortaleza

Principal disputa mata-mata de clubes do futebol brasileiro, a Copa do Brasil definiu nesta sexta-feira os confrontos da 3ª fase.

Em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), foram reveladas as partidas, com destaques para Corinthians x Atlético-GO e Fluminense x Red Bull Bragantino, que são duelos de Série A, e o clássico Ceará x Fortaleza.

