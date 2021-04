Copa do Nordeste chega a última rodada; veja quem pode se classificar para as quartas de final

A Copa do Nordeste está a um passo do mata-mata. Na tarde deste sábado (10), teremos a última rodada da fase de grupos da competição e vamos conhecer todos os oito times classificados para as quartas de final da ”Lampions League”. Confira todos os confrontos

Três das oito vagas já foram definidas com uma rodada de antecedência: Ceará, CRB e Fortaleza já estão classificados. Ou seja: agora restam apenas cinco vagas para nove times que ainda brigam pela classificação.

Pelo Grupo A, Bahia e Sampaio Corrêa, com 10 pontos cada, só dependem de si para avançar – simples vitórias contra ABC e CSA colocam as duas equipes no mata-mata.

Mas Treze e Confiança, com 8 pontos, ainda possuem chances, mas precisam vencer Sport e Fortaleza para isso. Eles iriam a 11 pontos cada teriam que torcer por uma combinação de resultados.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols e gols próprios.

Cléber comemora após marcar para o Ceará sobre o Bahia pela Copa do Nordeste Gazeta Press

Já pelo Grupo B, o Vitória tem 12 pontos, é vice-líder. Para avançar, precisa apenas de um empate com o 4 de Julho, que já está eliminado.

O Altos, com 10 pontos, só depende de uma vitória vitória contra o CRB para avançar – já que leva vantagem no número de vitórias.

CSA e ABC também têm 10 pontos e enfrentam Sampaio e Bahia, respectivamente. Os dois estão empatados também em vitórias (2) e saldo de gols (1). O CSA está em vantagem apenas nos gols marcados (10 a 8).

O Salgueiro tem 8 pontos, também tem chances e duela com o Ceará, no jogo que terá transmissão do FOX Sports.

Sport, Santa Cruz, 4 de Julho e Santa Cruz já estão eliminados e apenas cumprem tabela na última rodada.

Os duelos pelas quartas de final da competição acontecem nos dias 17 e 18 de abril. Os confrontos são decididos em partidas únicas e são definidos de acordo com a posição dos times na fase de grupos:

Jogo 1 – 1º A x 4º A

Jogo 2 – 2º B x 3º B

Jogo 3 – 1º B x 4º B

Jogo 4 – 2º A x 3º A

A final está marcada para 1º de maio (ida) e 8 de maio (volta).