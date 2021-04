Copa do Nordeste divulga datas e horários das quartas de final; veja programação

Com início já neste sábado, a Copa do Nordeste divulgou as datas e horários das quartas de final da competição, disputadas em mata-mata, disputadas em jogo único, com exceção da grande decisão.

Bahia x CRB, no Pituaçu, e Fortaleza x CSA, no Castelão, abrem a fase final da competição às 16h (Brasília) deste sábado.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Os vencedores destes dois confrontos já se enfrentam na semifinal pois estão do mesmo lado da chave.

As semifinais serão disputadas no sábado seguinte, dia 24 de abril, enquanto a grande decisão da Copa do Nordeste, em ida e volta, acontece nos dias 1 e 8 de maio.

Veja abaixo o calendário da Copa do Nordeste:

QUARTAS DE FINAL

17/4

16h

Bahia x CRB

Fortaleza x CSA

18h

Vitória x Altos

18/4

16h

Ceará x Sampaio Correia

SEMIFINAIS

24/4 – sem horários definidos

FINAL

1/5 e 8/5 – sem horários definidos