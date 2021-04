Copa Libertadores 2021: Flamengo divulga a lista com seus 50 jogadores inscritos na Libertadores

O Flamengo divulgou na última sexta-feira (16) a lista completa dos jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores 2021; rubro-negro vai em busca do tricampeonato. Rubro-negro estreia na competição nesta terça-feira, contra o Velez Sarsifield, na Argentina.

Na edição anterior da maior competição de clube das Américas, o Flamengo teve um problema ao optar por inscrever apenas 34 jogadores. Na época, a Libertadores aumentou a lista para possíveis 50 nomes, mas o Flamengo optou por não incluir mais atletas. Agora, em 2021, clube inscreve todos os jogadores e completa a lista.

Gabi e Gerson, em campo pelo Flamengo. (Foto: Getty Images)



Com jogadores da base, destacam-se atletas que estiveram no início do Campeonato Carioca desta temporada, como é o caso do lateral-esquerdo Ramon, do zagueiro Noga e do atacante Lazaro. Há também nomes ainda com idade para o sub-17, como o meia Matheus França e o atacante Mateus Lima.

Flamengo faturou a Supercopa do Brasil ao vencer o Palmeiras. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)



O Flamengo estreia na Libertadores na próxima terça-feira, contra o Velez, na Argentina. A equipe está no grupo G da competição, ao lado também de LDU de Quito (Equador) e Unión La Calera (Chile).