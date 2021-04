Copa Libertadores: 30 jogadores brasileiros que já foram artilheiros da competição continental | Libertadores

O primeiro artilheiro brasileiro na história da Copa Libertadores foi Coutinho, do Santos, no ano de 1962, já o último, até aquim foi Gabigol, do Flamengo, em 2019, quando justamente o time carioca ficou com o título, contra o River Plate.

Os brasileiros não são os maiores campeões da Libertadores (ficam atrás da Argentina no ranking de títulos), mas isso não faz com que seus atacantes dominem boa parte das artilharias do torneio.

Até hoje, o Brasil já teve 30 artilheiros na Copa Libertadores, em 13 times diferentes, inclusive, dois times de outros países, como foi caso deS ergio João, que defendeu o Bolívar, em 1998 e Gauchinho, artilhero peo Cerro Porteño (PAR), em 1999

Gabigol, artilheiro da Libertadores de 2019. (Foto: Daniel Apuy/Getty Images)



Veja abaixo a lista dos jogadores e quantos gols cada um fez:

1962 – Coutinho – Santos – 6 gols

1965 – Pelé – Santos – 7 gols

1968 – Tupãzinho – Palmeiras – 11 gols

1972 – Toninho Guerreiro – São Paulo – 6 gols

1974 – Terto – São Paulo – 7 gols

1976 – Palhinha – Cruzeiro – 13 gols

1979 – Miltão – Guarani – 6 gols

1981 – Zico – Flamengo – 11 gols

1984 – Tita – Flamengo – 8 gols

1991 – Gaúcho – Flamengo – 8 gols

1992 – Palhinha – São Paulo – 7 gols

1995 – Jardel – Grêmio – 12 gols

1998 – Sergio João – Bolívar (BOL) – 10 gols

1999 – Fernando Baiano – Corinthians – 6 gols

1999 – Gauchinho – Cerro Porteño (PAR) – 6 gols

2000 – Luizão – Corinthians – 15 gols

2001 – Lopes – Palmeiras – 9 gols

2002 – Rodrigo Mendes – Grêmio – 10 gols

2003 – Ricardo Oliveira – Santos – 9 gols

2004 – Luís Fabiano – São Paulo – 8 gols

2006 – Aloísio – São Paulo – 5 gols

2006 – Fernandão – Internacional – 5 gols

2006 – Marcinho – Palmeiras – 5 gols

2006 – Nilmar – Corinthians – 5 gols

2006 – Washington – Palmeiras – 5 gols

2010 – Thiago Ribeiro – Cruzeiro – 8 gols

2011 – Wallyson – Cruzeiro – 7 gols

2012 – Neymar – Santos – 8 gols

2013 – Jô – Atlético-MG – 7 gols

2019 – Gabigol – Flamengo – 9 gols