Copa Libertadores: Com reforços, Fluminense divulga lista de inscritos para a competição continental | Libertadores 2021

Fluminense enviou neste sábado (17), sua lista de jogadores para Libertadores com todos os reforços inscritos; Fluzão vai em busca do inédito título na competição e fará sua estreia nesta quarta-feira, contra o River Plate, no Maracanã. Parada dura para o Tricolor das Laranjeiras, logo de cara.

O Fluminense enviou a lista de 45 jogadores inscritos para a Copa Libertadores neste sábado (17) e o clube inscreveu todos os cinco reforços do pacotão da última semana: David Braz, Manoel, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla. O atacante paraguaio foi o único que precisou entrar com uma “lista provisória”, pois falta regulazição.

A informação é de Pedro Logato e Venê Casagrande, do portal O Dia, do Rio de janeiro.

Bobadilla, em campo pelo Guaraní-PAR. (Foto: Getty Images)



Bobadilla, que chegou ao Fluminense por empréstimo, pelo Guaraní do Paraguai, assinou contrato com o clube carioca até dezembro deste ano, e foi anunciado oficialmente neste sábado. Em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, o atacante de 33 anos já tirou o CPF e aguarda o visto de trabalho.

Para ficar à disposição do técnico Roger Machado para a estreia na Libertadores, o paraguaio terá que ser regularizado até às 15h00 (de Brasília) desta segunda-feira (19). Se não der tempo, terá até o dia 26 para estar apto para a segunda rodada.

Roger Machado, treinador do Fluminense. (Foto: Divulgação)



O Tricolor estreia na Libertadores na próxima quinta-feira contra o River Plate, da Argentina, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Veja a lista abaixo:

1 – Marcos Felipe

2 – Samuel Xavier

3 – Matheus Ferraz

4 – Luccas Claro

5 – Yuri

6 – Egídio

7 – Lucca

8 – Wellington

9 – Fred

10 – Ganso

11 – Nenê

12 – João Lopes

13 – Frazan

14 – Danilo Barcelos

15 – Michel Araújo

16 – Fernando Pacheco

17 – Caio Paulista

18 – Matheus Martins

19 – João Neto

20 – Yago Felipe

21 – Igor Julião

22 – Pedro Rangel

23 – John Kennedy

24 – Gustavo Ramalho

25 – Metinho

26 – Rai

27 – Muriel

28 – Samuel

29 – Alexandre

30 – Miguel

31 – Calegari

32 – Daniel

34 – Luiz Henrique

35 – André

36 – Caio Vinicius

37 – Kayky

38 – Martinelli

39 – Gabriel Teixeira

40 – Davi

41 – Wallace

42 – Rafael Ribeiro

43 – Marcos Pedro

44 – Higor

45 – John Everson