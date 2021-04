Copa Libertadores: Saiba como assistir os jogos da Libertadores e demais competições da Conmebol pelo serviço da Conmebol TV

Serviço de pay-per-view da Conmebol para assistir os jogodas da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, está disponível na grade de programação de Sky e Net/Claro; confira os canais, jogos dos times brasileiros e muito mais informações sobre o serviço.

Assim como foi em 2020, a parceria da Band com a Conmebol segue disponibilizando o serviço de pay-per-view com cobertura do melhor do futebol sul-americano. Além das partidas da Libertadores, a Conmebol TV também irá transmitir jogos da Copa Sul-Americana e da Recopa.

O serviço estará disponível na grade de canais de Net/Claro e Sky, que possuem cerca de 12 milhões de clientes por todo o Brasil, ao preço de R$ 39,90 mensais.

Sede da Conmebol, no Paraguai. (Foto: Getty Images)



O acordo entre Conmebol e Band foi firmado no dia 13 de setembro de 2020, e será válido por três temporadas. O pacote de partidas que será oferecido ao público contém os jogos que seriam transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, antes de o Grupo Globo rescindir contrato com a entidade sul-americana, que era válido até 2022.

Contudo, o serviço de pay-per-view não terá em sua grade de programação as partidas da Libertadores transmitidas pelo Grupo Disney e pelo Facebook. Alguns jogos que serão exibidos pelo SBT – que também anunciou acordo com a Conmebol para a transmissão da competição , após a rescisão da Rede Globo – também serão encontrados na Conmebol TV, mas não todos.

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol,. (Foto: Getty Images)



Como contratar o serviço?

O acesso à CONMEBOL TV será através das plataformas de vídeo das operadoras (OTTs). Claro e Sky publicarão detalhes sobre a aquisição e a programação do pay-per-view em breve.

Para mais detalhes, entre em contato direto com sua operadora de sinal.

Qual o número do canal da Conmebol TV?

Sky: 220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro: 711, 712, 713 e 714. Também na plataforma NOW, serviço de streaming da operadora

Quem serão os narradores?

O time de narradores e comentaristas do BandSports assumirá as transmissões na Conmebol TV.

Confira a programação de jogos dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores:

20/abril, 19h15 – Always Ready (BOL) x Internacional

20/abril, 21h30 – Sporting Cristal (PER) x São Paulo

21/abril, 19h00- Dep. La Guaira (VEN) x Atlético-MG

27/abril, 19h15 – Internacional x Dep. Táchira (VEN)

27/abril, 21h30 – Atlético-MG x América de Cali (COL)

28/abril, 21h00 – Santa Fe (COL) x Fluminense

4/maio, 21h30 – LDU (EQU) x Flamengo

11/maio, 19h15 – Dep. Táchira (VEN) x Internacional

11/maio, 21h30 – Unión La Calera (CHI) x Flamengo

12/maio, 21h – Fluminense x Santa Fe (COL)

18/maio, 19h15 – Palmeiras x Defensa y Justicia (ARG)

18/maio, 21h30 – São Paulo x Racing (ARG)

19/maio, 21h00 – Cerro Porteño (PAR) x Atlético-MG

25/maio, 21h30 – São Paulo x Sporting Cristal (PER)

26/maio, 19h00 – Internacional x Always Ready (BOL)