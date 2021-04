Cópia rara de Super Mario Bros. é vendida por US$ 660 mil em leilão

Uma cópia selada, em ótimo estado de conservação e parte de uma edição rara de Super Mario Bros. foi arrematada em um leilão nesta sexta-feira (2). O novo dono da peça pagou US$ 660 mil pelo item da Nintendo, estabelecendo um novo recorde no setor.

Esse agora é o maior valor já pago por um jogo de video game em leilões: o valor anterior era bem menor, US$ 156 mil, por um cartucho de Super Mario Bros. 3. Segundo a Heritage Auctions, o comprador pediu para permanecer anônimo.

A cópia lacrada de Super Mario Bros. para o Nintendinho foi fabricada em 1986 e estava selada, com um estado de conservação considerado “excepcional” por especialistas — nota 9,6 de 10 pontos possíveis, sem ter sido danificada ou até pendurada em displays de lojas. Após ser comprada, ela passou décadas em uma gaveta de escritório, sem nunca ter sido aberta pelo dono original.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario Bros. – Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, Mid-Production], NES Nintendo 1985 USA obliterates the record for the most ever paid for a video game when it sells for $660,000 in HA’s Comics Auction! #SuperMario https://t.co/mxT0c6zdK5 pic.twitter.com/nPuMQtpsfP

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 2, 2021