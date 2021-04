“Coringa” de Zidane se machuca e pode não atuar mais pelo Real Madrid; contrato termina em junho

O Real Madrid conquistou mais um grande resultado no final de semana. Logo depois de bater o Liverpool no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe merengue venceu o superclássico com o Barcelona, por 2×1, e se igualou ao Atlético de Madrid com 66 pontos na liderança do Campeonato Espanhol.









A semana, no entanto, não foi só de boas notícias para o técnico Zinedine Zidane. Na manhã deste domingo (11), o Real Madrid, através de um comunicado, confirmou a baixa de Lucas Vázquez, que precisou ser substituído ainda na primeira etapa contra o Barcelona. O jogador, de 29 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Diante do problema, Lucas Vázquez não atua mais nesta temporada e se torna mais uma lacuna no time titular. O atacante, que é um “coringa” de Zidane e vinha jogando improvisado na lateral direita, deve ser substituído por Odriozola, que ingressou no clássico. Além disso, é possível que ele não atue mais pelo clube.

Lucas Vázquez: fora da temporada (Foto: Getty Images/Espanha/Denis Doyle)



O contrato do camisa 17 com o Real Madrid tem duração somente até junho e estava em conversas com a diretoria. Segundo informação recente do diário “Marca”, os empresários de Lucas Vázquez e a alta cúpula madrilenha não chegaram a um acordo para renovar o vínculo em uma reunião.

A intenção do Real Madrid era renovar por três temporadas, com uma diminuição de 10% nos saláros – o clube visa se adequar financeiramento após sofrer o impacto da pandemia da Covid-19. O objetivo de Lucas Vázquez seria encontrar uma equipe de primeira linha da Europa para seguir disputando títulos.