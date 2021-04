Corinthians 0x2 Peñarol; veja o resumo e as estatísticas da partida

No início da partida pela Copa Sul-Americana, o Peñarol deu um susto no torcedor do Corinthians logo no primeiro minuto. Após um recuo ruim de Cantillo para Cássio, Álvarez Martínez deixou o goleiro para trás, mas perdeu ângulo no momento da finalização. Aos seis, Formiliano recebe de Piquerez e finaliza sobre o gol.

Aos nove, uma chegada mais perigosa do Timão. Fábio Santos tocou no meio para Luan, que finalizou. Porém, o chute foi fraco, facilitando a defesa de Dawson. Aos 13, a equipe uruguaia saiu na frente. Terans fez um passe na frente para González, que bateu cruzado, na saída de Cássio.

Aos 29, González abriu na direita para Acosta, que cruzou. Terans tocou de cabeça e obrigou Cássio a operar um milagre. Aos 30 minutos, o goleiro Dawson praticou duas defesas seguidas, em finalizações de Luan e Bruno Méndez. Aos 40, houve uma reclamação de um pênalti em cima do camisa 7 corintiano, não marcado pela arbitragem.

O Corinthians está tomando 2×0 do Peñarol em Itaquera E ainda por cima o segundo gol dos uruguaios foi marcado pelo Terans – que usou seu órgão genital para completar o cruzamento Que fase do Corinthians

Na segunda etapa, o Corinthians até foi para cima, mas foi o Peñarol quem fez o segundo gol. Gargano lançou na esquerda para Piquerez, que cruzou para o meio. Terans chegou desviando e, sem goleiro, mandou a bola para as redes. Aos 19, Otero vai ao fundo pela esquerda e cruzou. A bola saiu diretamente pela linha lateral.

Aos 23, Otero cobrou falta em direção à grande área. Gil tocou de cabeça e Dawson defendeu sem conceder rebote. Na sequência do jogo, o Timão demonstrou muitos erros, não conseguindo reagir ao placar adverso.

Corinthians 0x2 Peñarol; veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Corinthians 61% x 39% Peñarol

Finalizações: Corinthians 24 x 9 Peñarol

Finalizações no alvo: Corinthians 8 x 7 Peñarol

Impedimentos: Corinthians 2 x 2 Peñarol

Faltas: Corinthians 18 x 18 Peñarol

Cartões amarelos: Corinthians 5 x 2 Peñarol

Passes: Corinthians 539 (82% de precisão) x 353 (72% de precisão) Peñarol

Desarmes: Corinthians 15 x 21 Peñarol