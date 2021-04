Corinthians avança em negociação e fica perto de acertar empréstimo de Everaldo ao Sport

Corinthians e Sport estão muito próximos de firmar um acordo pelo empréstimo do atacante Everaldo, conforme infirmou o portal Gazeta Esportiva. A tendência é que o Timão pague uma parte dos salários do atleta de 26 anos.

A princípio, o desejo da diretoria alvinegra era de vender o jogador ou, no mínimo, emprestá-lo sem ter que arcar com o seu salário.

Após diversas procuras e negociações, não houve nenhum clube disposto a aceitar as condições da diretoria corintiana.

A informação do avanço da negociação com o Sport foi incialmente divulgada pelo Globoesporte.com.

Everaldo foi contratado pelo Corinthians em maio de 2019. Na ocasião, o clube investiu R$ 2,5 milhões em 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia ao Velo Clube, mas estava atuando pelo Fluminense.

