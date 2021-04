Corinthians busca reação em retorno à Arena contra o São Bento

Após 41 dias sem pisar em Itaquera, o Corinthians vai receber o São Bento, nessa sexta-feira, às 20 horas, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

A missão do time de Vagner Mancini é reagir depois da invencibilidade de 10 jogos cair diante da Ferroviária. Para isso, o treinador deve testar uma nova formação titular.

Ainda sem Mateus Vital, que se recupera de artroscopia, o Timão deve ter uma mescla das escalações dos dois últimos compromissos. A grande expectativa está sob Luan, que voltou a ser utilizado, jogou bem e agora quer sequência.

Por opção ou desgaste físico, ficaram de fora da lista de relacionados os seguintes jogadores: Raul, Léo Santos, Biro, Xavier, Camacho, Matheus Araújo, Adson, Felipe e Antony

O Timão é líder do Grupo A, com 14 pontos em sete jogos. O São Bento, por outro lado, é o lanterna do Grupo B, com três pontos em seis desafios. Foram três empates da equipe de Sorocaba, que ainda busca a primeira vitória no torneio.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS x SÃO BENTO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 16 de abril de 2021, sexta-feira

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Alex Alexandrino e Robson Ferreira Oliveira

VAR: Thiago Luis Scarascati

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Luan; Mosquito, Otero e Cauê.

Técnico: Vagner Mancini

SÃO BENTO: Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Pablo; Serginho, Fábio Bahia e Daniel Costa; Patrick Vieira, Diego Tavares e Ítalo.

Técnico: Edson Vieira