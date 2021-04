Corinthians demonstra interesse no atacante Cristián Arango, do Millonarios-COL; atleta custaria mais de R$ 10 milhões

O Corinthians ainda não fez nenhuma contratação na temporada de 2021, fruto da política do presidente Duilio Montieiro Alves, que foi eleito com a promessa de cortar custos, gastar menos no futebol e dar oportunidade para as categorias de base. Mas agora, perto do início do Brasileirão, o Timão pode contratar.

Segundo a informação divulgada pelo site UOL Esporte, o Corinthians está de olho no atacante colombiano Cristián Arango, de 26 anos, que atualmente defende o Millonarios, da Colômbia. Para contratá-lo, o Timão teria que desembolsar cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,7 milhões).

Arango atua como um segundo atacante, jogador que circula atrás do centroavante, mas também pode fazer a função de ser o homem dentro da área. Com 1,78m, tem 8 gols marcados em 18 jogos na atual temporada na Liga Colombiana. O jogador tem 50% de seus direitos ligados ao Millonarios e os outros 50% pertencentes ao Benfica-POR.

Sua temporada mais artilheira foi em 2020, quando marcou nove vezes em 21 jogos também com a camisa da equipe colombiana. Analisando a movimentação do jogador nas últimas partidas pelo Millonarios, seria possível projetar Arango como o meia-armador do Corinthians ou até mesmo atuando como um “falso 9”.

Na partida contra o Peñarol que acontecerá pela Copa Sul-Americana, por exemplo, Luan será o meia centralizado enquanto que Jô, mesmo criticado pela Fiel, segue como titular no ataque.