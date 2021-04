Corinthians: Depois de vitória no clássico, Cássio demonstra apoio a Mancini em discurso no vestiário

Logo após a vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista, o goleiro Cássio, capitão da equipe, fez um discurso em apoio ao trabalho de Vágner Mancini, que foi um dos alvos da torcida organizada Gaviões da Fiel, em protesto ocorrido no último sábado (25). Além disso, o camisa 12 elogiou o comportamento da equipe dentro de campo.









“Esse jogo mostra o quão comprometido a gente é com o trabalho do professor. Não podemos perder o foco por algumas pessoas que querem conturbar nosso ambiente de trabalho. O Corinthians é um só, mas se vai o time que está jogando mais, eles dão o máximo. Quando coloca quem nem estava jogando, os caras entram e jogam para caramba”.

Cássio ainda exaltou o grupo: “Mostra o quanto nós estamos fechados, como o trabalho está sendo bem feito. Só um cara que não pensa não vê que em 11 jogos perdemos um. Isso mostra como estamos fortalecidos aqui dentro, como nós confiamos no trabalho do professor e estamos juntos até o final”.

Diante do Santos, a garotada foi a que mais se destacou. Raul Gustavo e Lucas Piton balançaram as redes, enquanto João Victor atuou bem na lateral-direita. O goleiro também falou sobre eles: “Hoje vocês mostraram mais uma vez o que é ser Corinthians. Todos que foram criados lá dentro deram um show aqui, de vontade, de raça, de disputa”.

Depois da vitória no clássico, o Timão volta a campo na próxima quinta-feira (29), recebendo o Peñarol pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A equipe empatou com o River Plate-PAR na estreia e busca a primeira vitória na competição.