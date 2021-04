Corinthians divulga numeração da equipe feminina para temporada 2021

O Corinthians divulgou neste sábado a numeração das jogadoras da equipe feminina para a temporada 2021. O clube disputará o Campeonato Brasileiro, o Paulistão e a Libertadores neste ano.

A maioria das atletas manteve o número utilizado na última campanha. Quanto aos reforços, a goleira Kemelli, usará a camisa 12, enquanto as atacantes Jheniffer, Miriã e Bianca Gomes usarão, respectivamente, as camisas 9, 15 e 77.

Nossa estreia na temporada de 2021 vai se aproximando, então confira aí qual será a numeração das patroas para esse ano. Quem mais está naquela ansiedade, Fiel?! pic.twitter.com/roMTTj8CH8 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 3, 2021

A equipe começa a temporada com a disputa do Campeonato Brasileiro. O início da competição seria no dia 28 de março, mas, por conta da pandemia da covid-19, foi adiado para 17 de abril.

Confira a numeração completa das jogadoras do Corinthians:

1 – Tainá Borges

2 – Katiuscia

3 – Pardal

4 – Giovanna Campiolo

5 – Ingryd

6 – Juliete

7 – Grazi

8 – Diany

9 – Jheniffer

10 – Gabi Zanotti

11 – Gabi Nunes

12 – Kemelli

13 – Cacau

15 – Miriã

16 – Adriana

17 – Victoria Albuquerque

18 – Gabi Portilho

19 – Giovanna Crivelari

20 – Andressinha

21 – Paulinha

22 – Poliana

23 – Paty

37 – Tamires

62 – Isa Cruz

71 – Yasmim

77 – Bianca Gomes

99 – Erika