Corinthians domina a seleção da 1ª rodada do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino de 2021 contará pela primeira vez com o ESPN Bola de Prata Sportingbet. Já tradicional no Brasileirão masculino (desde 1970), o Bola de Prata premiará pela primeira vez as melhores jogadoras do campeonato, nos mesmos moldes: goleira, laterais, zagueiras, volantes, meias, atacantes e treinador (a).

Nessa 1ª rodada, que contou com três jogos no sábado (17) e cinco no domingo (18), apenas duas equipes conseguiram a vitória: o atual campeão Corinthians e o Avaí/Kindermann.

A equipe corintiana, que bateu o Napoli por 3 x 0 no Parque São Jorge, acabou dominando a seleção do Bola de Prata nessa 1ª rodada com quatro representantes. Além do técnico Arthur Elias, entraram também a lateral esquerda Yasmin (que deu duas assistências), a volante Grazi e a atacante Jhenifer, que abriu o placar na vitória.

Internacional, Palmeiras e Ferroviária contaram com duas jogadoras cada na seleção dessa 1ª rodada. O Colorado com a volante Juliana e a meia Fabi Simões. O Palmeiras com a zagueira Tainara (que marcou um gol) e lateral direita Bruna Calderan. Já a Ferroviária contou com a zagueira Yasmin e a meia Lurdinha.

A seleção do Bola de Prata Feminino após a 1ª rodada ficou assim: Raíssa (Grêmio), Bruna Calderan (Palmeiras), Yasmin (Ferroviária), Tainara (Palmeiras) e Yasmin (Cornthians); Grazi (Ferroviária), Juliana (Internacional), Lurdinha (Ferroviária) e Fabi Simões (Internacional); Jhenifer (Corinthians) e Raíza (Avaí/Kindermann). Técnico Arthur Elias (Corinthains)