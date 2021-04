Corinthians é o campeão simbólico do primeiro turno do eGol Pro, torneio de games que reúne jogadores de PES 2021

Pela última rodada do primeiro turno do eGol Pro, campeonato entre os clubes de futebol, só que no universo dos games, o Corinthians assumiu a liderança da competição, vencendo o título simbólico da primeira metade. A equipe bateu o Internacional fora de casa, enquanto o Vasco perdeu para o Atlético-MG.









O Timão obteve o gol logo no início da partida. Logo aos seis minutos, o atacante Jô aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar. No restante do jogo, não houve muitas emoções, confirmando a vitória corintiana com tranquilidade. No outro duelo, Valber_gyn marcou o gol do Atlético-MG diante do Vasco, utilizando o avatar de Eduardo Vargas.

No duelo melhor jogado da rodada, o Flamengo venceu o clássico diante do Botafogo por 5 a 3. A equipe rubro-negra saiu na frente, mas logo sofreu a virada, com dois gols de Honda. Porém, na segunda etapa, a entrada de Pedro foi fundamental: um gol e uma assistência para Gabigol. O Glorioso empatou novamente, mas o Flamengo fez mais dois posteriormente.

Na partida que reuniu os dois piores times do primeiro turno do eGol Pro, Santos e São Paulo ficaram frente a frente. O Tricolor contava com o talento de “GuiFera”, bicampeão mundial de PES. Das mãos dele, a equipe obteve uma vitória por 3 a 1, deixando a lanterna do campeonato.

As próximas partidas dos times acontecem nesta terça-feira (13), a partir das 17h (horário de Brasília). Os enfrentamentos são os seguintes: Vasco x São Paulo, Santos x Corinthians e Internacional x Flamengo.