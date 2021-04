Corinthians empata por 1 a 1 em casa com o São Bento; lateral Gabriel faz gol digno de Lionel Messi

O Corinthians decepcionou novamente e só empatou por 1 a 1 com o São Bento, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, em jogo pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Foi o 2º tropeço seguido no Estadual do Timão, que perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária, na última terça-feira, em Araraquara.

Ainda assim, o time do Parque São Jorge segue na liderança do grupo A, com 15 pontos, enquanto o São Bento está na lanterna do B, com apenas 4.

Em campo, o placar foi aberto pelo time de Sorocaba logo aos 7 minutos, em um gol espetacular.

Após o São Bento roubar a bola no campo de defesa, Gabriel foi acionado por Allan Dias. O lateral arrancou, percorreu 55 metros passando por sete marcadores alvinegros e bateu forte no canto de Cássio.

GOLAÇO à la Lionel Messi!

O Timão sentiu o gol, e, depois disso, ficou bastante tempo sem conseguir ameaçar a meta adversária com perigo.

Os visitantes, por sua vez, ficavam fechadinhos na defesa, só esperando um contra-ataque para ampliar.

E o São Bento teve ótima chance aos 42, quando Itália apareceu em boa condição na meia-lua e bateu forte, mas Cássio agarrou sem dar rebote.

Na volta do intervalo, Vagner Mancini mostrou claramente sua insatisfação com a equipe, fazendo três alterações em uma tacada só.

Saíram Vitinho, Rodrigo Varada (bastante criticado pelo técnico durante o 1º tempo) e Cauê, e entraram Luan, Otero e Jô.

O Timão partiu para a pressão, mas, com o adversário bem fechado à frente de sua área, eram raros os lances de perigo.

Até que, aos 32 minutos, uma bobeada gigante do volante Allan Dias deu ao Timão a chance de igualar.

Após cobrança de escanteio, o camisa 5 ergueu demais o braço e acertou um soco na bola. O árbitro Thiago Duarte Peixoto demorou, mas assinalou o pênalti.

Na cobrança, Fábio Santos, sempre ele, caprichou e colocou 1 a 1 no placar.

Os donos da casa foram para a pressão final, com Mancini colocando também Léo Natel e Gabriel Pereira em busca da virada.

Mas quem quase ganhou foi o clube do interior: aos 40 minutos, Ruan arrancou em contra ataque e finalizou cruzado. Cássio salvou e evitou a derrota corintiana.

Gustavo Silva durante jogo entre Corinthians e São Bento, pelo Paulistão Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Bento

GOLS: Corinthians: Fábio Santos (pênalti) São Bento: Gabriel

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Léo Natel), Cantillo e Vitinho; Gustavo Silva (Gabriel Pereira), Rodrigo Varanda (Otero) e Cauê (Jô) Técnico: Vagner Mancini

SÃO BENTO: Luiz Daniel; Gabriel, Bruno Leonardo, Dirceu e Pablo; Serginho, Allan Dias (Júlio Rusch), Diego Tavares (Leílson) e Daniel Costa (Fábio Bahia); Mateus Santos (Ruan) e Ítalo (Geovane Itinga) Técnico: Edson Vieira

1º gol de Gabriel em 5 jogos pelo São Bento na temporada

Gabriel percorreu 55 metros até marcar o gol para o São Bento

1º gol de Fábio Santos em 5 jogos pelo Corinthians na temporada

5º pênalti cometido pelo São Bento em 7 jogos do Paulistão

O Corinthians terminou o jogo com 73% de posse de bola

O Corinthians finalizou 28 vezes na partida, contra só 6 do São Bento

Das 28 finalizações do Corinthians, só 6 foram certas

Classificação

GRUPO A

1. Corinthians: 15

2. Santo André: 6

3. Botafogo: 5

4. Inter de Limeira: 3

GRUPO B

1. São Paulo: 16

2. Ferroviária 10

3. Ponte Preta: 7

4. São Bento: 4

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Campeonato Paulista.

Domingo, 18/04, 22h*, Corinthians x Ituano

Segunda-feira, 19/04, 22h15*, São Bento x São Caetano

*horário de Brasília