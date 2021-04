Corinthians está na ponta da língua de destaque de Koeman no Barça: “Temos um fã por aqui”; brinca perfil do clube espanhol nas redes

Mesmo atravessando grave crise financeira, nada abala a credibilidade e a fama do Corinthians no mercado internacional. Com a segunda maior torcida do país – acima de 30 milhões de fãs ao redor do mundo – e duas taças de Campeão Mundial da Fifa – sendo o último brasileiro, em 2012 -, o Timão não deixa de ser reconhecido no dia a dia. Óscar Mingueza, jovem zagueiro do Barcelona, que o diga, não é mesmo?









O Barça é outro gigante que passa por momentos complicados nas finanças e lesões e Mingueza foi uma das novidades testadas no time culé ao longo da temporada. E não é que o Corinthians está na ponta da língua do jovem defensor de 21 anos?

O espanhol participou de um desafio no canal oficial do Barça e apontou o Corinthians como um clube com o qual simpatiza. Mingueza deveria responder o máximo de questões em 90 segundos. O perfil oficial do Barcelona no Twitter brincou com a resposta de seu jogador: “Temos um fã do ‘Timão’ por aqui…”.