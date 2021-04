Corinthians estuda proposta para tirar meio-campista da equipe de Dado Cavalcanti; jogador é avaliado em 1.5 milhões de euros

O Bahia está na final da Copa do Nordeste mais uma vez. E para chegar na grande decisão, o Esquadrão de Aço teve que lutar até o fim e só superou o Fortaleza na decisão de pênaltis, quando o goleiro Matheus Teixeira fechou o gol. Agora, o Tricolor Baiano terá a chance de devolver a derrota para o Ceará e ficar com o título da competição.









A equipe de Dado Cavalcanti se prepara para o novo desafio na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (27), o finalista da Copa do Nordeste enfrenta o Guabirá-BOL. Devido ao desgaste do time pelas viagens e jogos recentes, o comandante deve definir no treino desta segunda-feira (26), os atletas que provavelmente iniciarão a partida. A tendência é que o treinador poupe os jogadores que estejam mais desgastados.

Nos próximos dias, as opções para Dado Cavalcanti podem ficar ainda mais enxutas. Isso porque, de acordo com o jornalista Ulisses Costa, o Corinthians estaria agindo nos bastidores para trazer de volta ao Parque São Jorge o meio-campista Rodriguinho. Um dos articuladores do clube baiano, ele vem ganhando sequência no time, após um 2020 com algumas lesões que o tiraram de vários jogos do Campeonato Brasileiro.

Rodriguinho está na mira do Corinthians. Foto: Felipe Oliveira



Recentemente, o Bahia, a pedido do técnico Dado Cavalcanti, trouxe outro meio-campista para disputar posição com Rodriguinho: Óscar Ruiz. Os baianos também contam com o colombiano Juan Pablo Ramírez, que está machucado e só voltará aos gramados daqui 5 meses. Até por isso, Bellintani não deve se desfazer do camisa 10 tão fácil. De acordo com o Transfermarkt, o camisa 10 do Esquadrão de Aço está avaliado em 1.5 milhões de euros.

Desde que chegou ao Bahia, Rodriguinho já disputou 49 jogos e marcou 13 gols. O contrato do meia com o clube baiano vai até dezembro de 2021.